«كوفاكس» يضاعف إمداداته من اللقاحات.. ومحققون من «الصحة العالمية» يزورون الصين فـي يناير

■ بنما تأمر الجنسين بالتسوق فـي أيام مختلفة

■ 140 ألف بريطاني تم تطعيمهم بلقاح «فايزر»

■ إسبانيا تبدأ التطعيم اعتبارا من 27 ديسمبر

■ سويسرا تغلق المطاعم والمنشآت الثقافية

■ مصرع 8 بحريق فـي وحدة لرعاية مرضى كورونا بتركيا

■ أستراليا تغلق بؤر الإصابات لـ4 أيام

■ اليابان تبدأ تطعيم الطواقم الطبية فـي فبراير

■ ماليزيا تتسلم أول دفعة من لقاح «فايزر»

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

قال تحالف «كوفاكس» الذي يهدف إلى تأمين الوصول العادل إلى لقاحات “كوفيد19” للدول الفقيرة إن لديه تعاقدات الآن للحصول على قرابة ملياري جرعة تمثل ضعف إمداداته وإن من المقرر أن يتم تسليم الشحنات الأولى في أوائل عام 2021. وقالت المبادرة التي يشارك في قيادتها تحالف جافي للقاحات ومنظمة الصحة العالمية وتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة إنها تهدف إلى تسليم 1.3 مليار جرعة من اللقاحات المصرح بها في العام المقبل إلى 92 دولة مستحقة منخفضة ومتوسطة الدخل.

من جهة أخرى، قال مسؤولون من منظمة الصحة العالمية إن فريقا دوليا بقيادة المنظمة سيزور الصين في الأسبوع الأول من يناير للتحقيق في منشأ جائحة فيروس كورونا المستجد، وأضاف المسؤولون خلال مؤتمر صحفي افتراضي أن ثلاثة أرباع حالات الإصابة تسجل حاليا في الأميركتين، كما شكروا كندا على التزامها بالتبرع بجرعات من لقاحات الوقاية من كوفيد19 لدول أخرى، وقد بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 76 مليونا و120ألفا و962 حالة، بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، قالت وزارة الصحة السعودية إن أكثر من 300 ألف شخص سجلوا ـ حتى اعداد الخبر، في تطبيق “صحتي” للحصول على لقاح كورونا “كوفيد19”. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 4 حالات وفاة و1254 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في الإمارات إلى 192 ألفا و404 حالات. الى ذلك، قالت وزارة الصحة المغربية إنها سجلت 2647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 وفاة.

وفي مصر، قالت وزارة الصحة أن انتقال فيروس كورونا عبر الأحذية احتمال ضعيف. لكنها في الوقت ذاته نصحت بترك الأحذية على مداخل المنازل، خاصة حال وجود أطفال رضّع وصغار يلهون على الأرض. وقد سجلت مصر 579 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة. وفي سوريا أعلنت وزارة الصحة ان أعداد الاصابات جراء فيروس كورونا بدأت تأخذ منحنى تصاعديا، منذ منتصف الشهر الماضي، حيث ارتفعت بمعدل 5 أضعاف من منتصف الشهر الماضي حتى الآن.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الأردنية أنها ستبدأ بأخذ مسحات أنفية بلعومية من المصلين في جميع مساجد الأردن كل يوم جمعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد. بدورها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 1750إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة. وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 876 إصابة جديدة بكورونا من مجمل عدد الحالات الجديدة. وفي الجزائر قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، إن جائحة كورونا عطلت كل القطاعات، وبالخصوص قطاع الصحة مضيفا أن قطاع الصحة يعاني من نقص كبير في أعوان سلك الشبه الطبي بالمستشفيات أو القطاع الطبي.

دوليا،كشف مستشار البيت الأبيض بشأن جائحة كورونا الدكتور أنتوني فاوتشي إنه إذا تمكنت بلاده من تطعيم النسبة الهائلة من السكان بحلول نهاية الربع الثاني وبداية الربع الثالث من العام القادم، يمكن بحلول منتصف الخريف الاقتراب من مستوى معين من الوضع الطبيعي وانتهاء الجائحة. في السياق، قال وزير الصحة في بنما إن بلاده ستعيد هذا الأسبوع فرض قيود على الحركة تُلزم الرجال والنساء بالتسوق في أيام مختلفة خلال موسم الاحتفالات بالعام الجديد، في أعقاب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا. وفي بريطانيا قالت أوزلام توريجي كبير الأطباء في شركة “بيوإنتك” إن 140 ألفاً في بريطانيا حصلوا على لقاح الشركة بالتعاون مع “فايزر” الأميركية، للوقاية من كورونا، مضيفة أن تقييم الآثار الجانبية والتحمل مطمئن. بدوره، أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إيا أن بلاده ستبدأ تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 27 ديسمبر، أي غداة حصولها على أولى جرعات اللقاح. الى ذلك، تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا 60 ألفا إذ سجلت وزارة الصحة 610 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 60229. من ناحيته، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن بلاده ستشدد القيود لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، بداية من 21 ديسمبر إلى 6 يناير.على صعيد متصل، قررت الحكومة السويسرية إغلاق المطاعم والمنشآت الثقافية والمرافق الرياضية لمدة شهر واحد اعتبارا من الثلاثاء المقبل، في خضم ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. وفي هولندا تحاول السلطات دفع مواطنيها لتسليم ألعابهم النارية، والألعاب الأخرى المسببة للضوضاء، وذلك مع فرض حظر على استخدام الألعاب النارية عشية رأس السنة. وفي تركيا تسبب حريق نجم عن انفجار جهاز تنفس صناعي في وحدة للرعاية المركزة تعالج مرضى كوفيد19 في مستشفى خاص بإقليم غازي عنتاب جنوب شرق تركيا في مصرع 8، حسبما ذكر مكتب محافظ الإقليم. من جهته، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن سلطات العاصمة لا تخطط لأي إجراءات تخص وضع قيود كما هو الحال في أوروبا، بسبب انتشار فيروس كورونا. من جهتها، قررت سلطات مدينة سيدني الأسترالية إغلاق بؤر الإصابات بفيروس كورونا، حتى منتصف ليلة الأربعاء المقبل.

آسيويا، أصبحت الهند الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تسجل أكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا. وتجري الحكومة الهندية استعدادات لتطعيم حوالي 300 مليون شخص، من بينهم موظفو الصحة والأشخاص فوق 50 عاما، في مرحلة أولية من يناير حتى أغسطس المقبلين. وفي اليابان طلبت وزارة الصحة من الإدارات إعداد برامج تطعيم ضد فيروس كورونا حتى يتسنى للعمال الطبيين بدء تلقي اللقاحات في فبراير المقبل. يأتي ذلك فيما ذكر وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، داتوك سيري محمد ازمين علي إن الحكومة تتوقع تسلم أول دفعة من لقاح ضد فيروس كورونا من شركة “فايزر” في فبراير المقبل.