قائد الجيش الليبي يشيد بجهود مصر لحل الأزمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي أهمية الدور المصري في القضايا العربية بوجه عام، والقضية الليبية بوجه خاص.

واستقبل المشير حفتر، السبت، الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في مقر القيادة العامة للجيش الليبي بالرجمة.

وتناقش الطرفان بحسب بيان للقيادة العامة في كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين، إضافة إلى جُل القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك.



وأثنى الوزير عباس كامل على جهود الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً مثمناً دور القائد العام المشير خليفة حفتر.

وتقدم المشير حفتر بجزيل شكره إلى جمهورية مصر العربية قيادةً وجيشاً وشعباً على دورها البارز في القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص.





يشار إلى أنه وفقا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في سرت واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر، فإنه سيتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس وفتح الطريق الساحلي وتأمين حركة المواطنين المدنيين وتبادل الأسرى وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها).

وتواصل تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.





وتسهم الممارسات التركية في إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، التي طالبت بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أن إجمالي المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، بلغ 18 ألف سوري، إضافة إلى 2500 تونسي، مؤكدًا أن من بينهم أطفال أقل من 18 عاما وصل عددهم إلى 350 طفلا.

والسبت الماضي قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قواته في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا.