الجيش الأمريكي: "مودرنا" بدأت في توزيع لقاح ثان مضاد لكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الجنرال الأمريكي غوستاف بيرنا، إن شركة "مودرنا" لصناعة الأدوية بدأت في توزيع لقاح ثان مضاد لكورونا، مضيفا أنه يتوقع تزويده لأكثر من 3700 موقع في البلاد بحلول يوم الأحد.

وكانت السلطات الأمريكية تعهدت بأن اللقاح سيكون متوفرا لجميع المواطنين بحلول أبريل القادم.

ومن المتوقع، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن يتم توزيع 300 مليون جرعة من اللقاح أولا، مع تخزين نفس الكمية من اللقاح تمهيدا لإكمال تطعيم هؤلاء الذين سيتلقون اللقاح أولا.

وأودت جائحة كورونا بأرواح أكثر من 294.5 ألف من مواطني الولايات المتحدة، حسب آخر إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.