«نبض السعودية» تنجز 133 عملية جراحة قلب بحضرموت

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وجرى خلال الحملة، التي شارك فيها 12 استشاريا وأخصائيا في جراحة القلب، إجراء 133 عملية جراحية، منها 19 جراحة قلب مفتوح و144 قسطرة قلبية، تكللت جميعها بالنجاح.ووزع المركز 430 حقيبة شتوية للمحتاجين في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، تشتمل على 860 معطفا كبيرا، و860 معطفا صغيرا، و860 كنزة كبيرة، و860 كنزة صغيرة، و860 بطانية كبيرة، و860 بطانية صغيرة، استفاد منها 430 أسرة.
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