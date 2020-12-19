تونس تحبط عملية إرهابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وحدات من الأمن التونسي عن عنصر إرهابي بايع ما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي، كان يخطط لتنفيذ عملية نوعية في تونس.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان أنه بإيقاف هذا العنصر اعترف بتلقيه دروسا معمقة في كيفية صنع المتفجرات والمواد السامة عبر الفضاء الافتراضي، وشروعه في القيام بالأعمال التحضيرية لتنفيذ عملية نوعية وشيكة على شاكلة (الذئاب المنفردة)، بعد توفير المستلزمات الضرورية لذلك.

وأضافت «إن إيقاف العنصر التكفيري في الوقت المناسب بعد عملية نوعية استباقية، وبناء على معلومات استخباراتية، حال دون تنفيذ مخططاته الإرهابية».