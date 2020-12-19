شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تتجه لإغلاق قنصليتيها في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستغلق قنصليتي الولايات المتحدة في روسيا، بينما يستعد الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي السلطة في أجواء من التوتر مع موسكو المتهمة بالوقوف وراء هجوم إلكتروني واسع.

وستغلق وزارة الخارجية القنصلية في فلاديفوستوك في أقصى شرقي روسيا، وتوقف أنشطة القنصلية في إيكاتيريينبورج، وفق ما ذكر متحدث لفرانس برس، مؤكداً المعلومات التي أوردتها شبكة سي إن إن.

وأضاف المتحدث أن الأمر يتعلق بـ «تحسين عمل البعثة الأمريكية في روسيا» موضحاً أنه «لم يتم التخطيط لأي إجراء بخصوص القنصليات الروسية في الولايات المتحدة».

وقالت «سي إن إن» الجمعة، نقلاً عن مذكرة أرسلتها وزارة الخارجية إلى الكونجرس في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، إن الوزارة ستغلق القنصلية الأمريكية في فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا وستعلق أنشطة القنصلية في إيكاتيريينبورج.

وجاءت هذه الخطوة «رداً على المشاكل المستمرة التي يواجهها طاقم البعثة الأمريكية بعد السقف الذي حددته روسيا للبعثة الأمريكية في 2017، والمأزق الناجم عن ذلك مع روسيا بشأن التأشيرات الدبلوماسية». وقالت «سي إن إن» إن عشرة دبلوماسيين أمريكيين يعملون في القنصليتين سينقلون إلى السفارة الأمريكية في موسكو، بينما سيفقد 33 موظفاً محلياً وظائفهم.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن هذه المذكرة «ليس هناك أي إجراء مخطط له بشأن القنصليات الروسية في الولايات المتحدة». وبذلك ستبقى السفارة في موسكو الممثلية الدبلوماسية الوحيدة للولايات المتحدة في روسيا.

وكانت روسيا أغلقت قنصلية الولايات المتحدة في سان بطرسبرج في مارس/آذار 2018، بعد إجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن في إطار قضية الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال الذي تعرض للتسميم في المملكة المتحدة. واتهمت الولايات المتحدة الجمعة، روسيا بالوقوف على الأرجح وراء الهجوم الإلكتروني الضخم الذي ضربها، وهو أمر نفته موسكو.