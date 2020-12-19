شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترفض مقترح «البطولة المجمعة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

رفض الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مقترحاً تقدم به الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإقامة نسخة 2021 من دوري أبطال آسيا بنظام التجمع، وذلك بعد النجاح الذي حظيت به النسخة الحالية والتي استكملت في الدوحة من المباريات الأخيرة لدور المجموعات حتى النهائي بعدما توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويمثل الإمارات في البطولة الشارقة وشباب الأهلي حيث تأهلا إلى دور المجموعات مباشرة، بينما يلعب العين مع الاستقلال الإيراني، والوحدة مع فولاذ في مباراتي ملحق.

وأوصت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة دوري أبطال آسيا بنظام البطولة المجمعة بدولة واحدة من دور المجموعات حتى الدور قبل النهائي في شرق وغرب القارة.

وينتظر أن يفتح الاتحاد الآسيوي الباب للترشح لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا المجمعة في حال إقرارها.

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