شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل مطر: دعم مارفيك واجب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد إسماعيل مطر قائد فريق الوحدة أن فريقه يمر بظروف عصيبة بسبب الإصابات التي ضربت عدداً من اللاعبين في الفترة الأخيرة وقال: «عقب الجولات الأربع الأولى الوحدة لم يلعب بتشكيلة ثابتة، وتعرض عدد من اللاعبين الأساسيين للإصابة، هي فترة صعبة، وهناك تحديات علينا أن نعرف كيف نتعامل معها؛ لتجاوزها».

وأشاد إسماعيل مطر بفريق اتحاد كلباء، مؤكداً أنهم يقدمون موسماً رائعاً، متمنياً لهم التوفيق وأشار إلى أن فرق الساحل الشرقي في الدولة تذخر بالمواهب وتقدم مستويات جيدة، ودلل على ذلك بتــعادل النمـــور مع العنابي وفوز الفجيرة على شباب الأهلي.

وعن التـعــاقــد مع الهولنــــدي مارفـــيـــك مــــدرب المــنــتــخــــب واختياره مــــن قبل اللاعبين قال: «لا يوجد بيان أو دليل واضـــح على اختيار المدرب مــن قبل اللاعبين وفـــي الأخير اتحاد الكرة ولـجــنـة المنتخبات هم أصحاب الفصل وهم من اختار وهـــذا عملهم وللاعبين أدوارهم وجميـعــنا منظمومة واحــدة وعــلــى الــجــمــيع تحمل المسؤولية».

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