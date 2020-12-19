شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. "المحامين" تعلن عدم اكتمال النصاب القانونى لعموميتى القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية لإنشاء نقابة فرعية جديدة وانتخابات الفرعيات، نتيجة جمعيتى القاهرة والجيزة، اللتين انعقدتا اليوم السبت، وقال مجدى سخى وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة، أن الجمعيتين انعقدتا بناء على قرار مجلس النقابة بجلسة 28/11/2020، ووافق على إنشائهما وكان لزاما أن يتم العرض على الجمعية العمومية الممثلة لكل منهما.

وأوضح أن إجمالى الحضور بالجمعية العمومية للقاهرة 808 أعضاء، حيث حضر 144 من القاهرة الجديدة، و52 من حلوان، و398 من شمال القاهرة، و214 من جنوب القاهرة، مضيفا: "لم يكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية، وتبقى النقابات الفرعية الأربعة كما هى تمثل جمعياتها العمومية".

وعن الجيزة، لفت مجدى سخى إلى أنه حضر 151 عضوا من شمال الجيزة، و311 عضوا من جنوب الجيزة، بإجمالى 462 عضوا، مما يعنى عدم اكتمال النصاب القانونى وتبقى نقابتى شمال وجنوب الجيزة ممثلة لجمعيتهما العمومية.

وكانت الجمعيات العمومية للقاهرة قد انعقدت اليوم للنظر فى انشاء نقابة فرعية تضم نقابات القاهرة الجديدة وشمال القاهرة وحلوان وجنوب القاهرة الابتدائية من عدمه.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والجمعيات العمومية الخاصة بإنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل دائرتها أكثر من محكمة ابتدائية، قد أعلنت عن أماكن انعقاد الجمعيتين العموميتين للقاهرة والجيزة، المقرر لهما اليوم السبت، وقررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للقاهرة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة حلوان بمقر النقابة الفرعية لحلوان، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الجديدة بمقر النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة جنوب القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس.

كما قررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للجيزة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمتى شمال وجنوب الجيزة، بمقر نقابتى شمال وجنوب الجيزة، وغرفة المحامين بمحكمة البدرشين الجزئية، مضيفة أن الاقتراع يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، باللجان المخصصة لكل جزئية من الجزئيات، إضافة للجنة عامة بكل مقرات من المقرات سالفة الذكر وذلك تسهيلا على أعضاء الجمعية العمومية.

وذكرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، أن اللجنة تعمل طوال الوقت لتيسير عملية الاقتراع وحتى انتهاء عملية إبداء الرأى وإعلان النتائج.