تونس توقف 17 مصريا بسبب صيد غير مشروع.. والخارجية تصدر بيانا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد مساعد وزير الخارجية، السفير عمرو محمود عباس، أن الوزارة تتابع عن كثب موقف 17 صيادا مصريًا أوقفتهم السلطات التونسية بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية.

وقال بيان للخارجية اليوم، إنه "في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب موقف 17 صيادا مصريا تم توقيفهم من قبل السلطات التونسية بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية".

وأوضح البيان أن فريق التدخل السريع لخفر السواحل التونسي تولى توقيف المركب والتوجه به نحو القاعدة البحرية الرئيسية بمدينة صفاقس لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج استمرار السفارة المصرية في تونس في إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التونسية المعنية للتأكد من سلامة الصيادين المصريين ومتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة.