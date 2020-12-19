صور.. معسكر بيئي لطلاب مدارس جنوب سيناء في محمية نبق

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم فريق أصدقاء محمية رأس محمد، المتطوع في خدمة البيئة، بقيادة سماح محمد فريد، مسئولة التوعية البيئية بالإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، ومؤسسة فريق أصدقاء محمية رأس محمد، معسكر بيئي في محمية نبق وما تتضمنه من منطقة نخلة التل، ومركز الزوار بمحميات نبق.

وقالت سماح محمد فريد، مؤسسة الفريق في تصريح لها اليوم السبت، إنه جرى تنظيم المعسكر بهدف التعرف على مزارات محمية نبق، ونظافة المحمية، والتعرف على المجتمع المحلى بالمنطقة، والتعرف على الطبيعة عن قرب و كيفية التعامل معها، وتدعيم ونشر فكرة السياحة البيئية، والاعتماد على الذات وتحمل المسئولية، والاطلاع على المجهودات المبذولة من وزارة البيئة و المحميات الطبيعية للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

وأوضحت مسئولة الفريق أنه جرى خلال المعسكر تنظيم حملة نظافة للمحمية بكافة وديانها وسواحلها، وزيارة منطقة نبات الأراك، والذي له استخدامات علاجية كثيرة منها علاج حصوات الكلى، والمغص، وتستخدم جذوره في صناعة المسواك، وعلاج التهابات اللثة والأسنان.

وأضافت أنه جرى تنظيم محاضرة للتعرف على محمية نبق وما تحتوي عليه من جبال ووديان وسواحل وبيئة بحرية والأنظمة البيئية المتكاملة بها، وما تتميز به المحمية من تنوع بيولوجي، وأهم النباتات خاصة نبات المانجروف، والحيوانات والزواحف والطيور، والأسماك والشعاب المرجانية والكائنات البحرية.