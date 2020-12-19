ترامب: الإعلام يضخم من واقعة الهجوم السيبراني ضد الحكومة ويخشى اتهام الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن الإعلام ضخم من حجم الهجمات السيبرانية ضد الحكومة الأمريكية، التي حدثت مؤخرًا، لافتًا إلى أنه يتم تكرار اتهام روسيا لأسباب مالية، وأن الإعلام يخشى اتهام الصين في ذلك الهجوم.

وكتب ترامب في تغريدتين على "تويتر"، اليوم السبت "الإعلام المزيف يضخم من واقعة الهجمات السيبرانية أكثر مما تبدو في الحقيقة.. تم إعلامي بكل شيء حول الواقعة، وكل شيء تحت السيطرة".

وأضاف "يتم تكرار اتهام روسيا في تلك الهجمات وذلك لأسباب مالية في الغالب، بينما يخشى الجميع اتهام الصين".

وكانت وزارتين أمريكيتين ومؤسسات أمريكية تعرضت لهجوم سيبراني مؤخرا لا يعرف مصدره، وهو ما أثار قلقلا في الداخل الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أكد أنه وفريقه الرئاسي سيحددون مركز تلك الهجمات، وسيتم التأكد من محاسبة المتورطين.

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