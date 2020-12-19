الجزائر تُسجل 410 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار اليوم تسجيل 410 حالات إصابة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة في يوم واحد.
وقال الناطق الجزائري - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 94 ألفا و781 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2659 حالة وفاة.
شفاء 382 حالة خلال يوم واحد، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 48 مصابا في العناية المركزة.
وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 62 ألفا و869 حالة، بعد
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.
يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي
وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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