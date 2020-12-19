بكين: النمو الاقتصادي الصيني يُعزز البناء المشترك للحزام والطريق

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" اليوم السبت إن التنمية الاقتصادية الصينية عالية الجودة ستوفر زخما أقوى ومساحة أوسع للبناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" التي تهدف إلى ربط الصين بدول العالم.
الدولي 2020- أن التعاون الدولي في إطار الحزام والطريق أظهر مرونة وحيوية قويتين في مواجهة تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ولعب دورا مهما في مكافحة المرض واستقرار الاقتصاد وحماية حياة الشعب.
وأضاف وانغ –في كلمة عبر الفيديو خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري لمنتدى الحزام والطريق للتعاون
وأكد وانغ على أهمية المنفعة المتبادلة، ودفع التعاون
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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