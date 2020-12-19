إندونيسيا تُسجل 7751 إصابة جديدة بكورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إندونيسيا إلى ٦٥٧ ألفا و٩٤٨ حالة، وذلك عقب تسجيل ٧٧٥١ حالة إصابة جديدة.



وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم السبت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ١٩ ألفا و٦٥٩ حالة، وذلك عقب تسجيل ١٤٥ حالة

وفاة جديدة.

وفي وقت سابق أظهرت بيانات فريق العمل المكلف بمكافحة "كوفيد-19" في إندونيسيا، عن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا.

وبحسب البيانات فقد تم تسجيل 5828 إصابة جديدة بكورونا و169 حالة

وفاة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 522581 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16521، وهما الأعلى في دول جنوب شرق آسيا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.