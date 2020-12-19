الإيطاليون: تركيا ثالث أخطر دولة تهدد العالم

كشف استطلاع رأي حديث أن المواطنين الإيطاليين يرون أن تركيا هي ثالث أخطر دولة تهدد العالم، بعد الصين وإيران، وفقا لما نشرته قناة «بي. بي. سي. تركيا» اليوم.

جاءت هذه النتيجة خلال استطلاع الرأي الذي أجراه معهد البحوث السياسية الدولية وشركة «إبسوس» للأبحاث، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الفكرية شهرة في إيطاليا بمجال العلاقات الدولية.

وفي ردهم على السؤال: برأيكم أي دولة تشكل أكبر تهديد للعالم؟، قال الإيطاليون المستجوبون إن الصين تأتي في المرتبة الأولى بـ27%، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب إيران (15%)، ثم جاءت تركيا بـ14%.