العراق..استنفار أمني تحسبا لاحتجاجات بسبب رفع سعر الدولار

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت القوات الأمنية العراقية عن رفع حالة الاستعداد ،والانتشار بكثافة قرب المصارف الحكومية، والدوائر الاقتصادية، في العاصمة بغداد؛ تحسبا لاحتجاجات شعبية مرتقبة؛ على خلفية رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي.

وبلغ سعر صرف الدولار 1370 دينارا عراقيا، بعد تسريب الموازنة المالية، التي أظهرت اعتماد سعر صرف الدولار عند 1450 دينارا عراقيا، وسط تحذيرات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستوردها التجار بالدولار.

وشوهد العشرات من رجال الأمن وعناصر قوات حفظ القانون، وهم ينتشرون أمام بوابة البنك المركزي والمصارف الحكومية.

وقالت قوات حفظ القانون في بيان مقتضب: ”بهمة عالية، انتشار وحداتنا في ساحة الفردوس، وأمام مبنى وزارة الكهرباء، ونقابة المهندسين العراقيين وأمام بناية البنك المركزي العراقي“.

وقال اقتصاديون، إن العراق تكبد خسائر كبيرة، خلال الأيام القليلة الماضية؛ بسبب الإجراء المتبع منذ سنوات، حيث يبيع البنك المركزي الدولار إلى المصارف الأخرى، والتجار والموردين، بسعر أقل من السوق.

ويبيع البنك المركزي فئة 100 دولار بـ119 ألف دينار، فيما يقوم أصحاب المصارف ببيعها للمواطنين ومحال الصرافة وشركات الحوالات، بسعر 137 ألفا؛ وهو ما أثار غضبا واسعا، وانتقادات لسياسة البنك المركزي.

وقال وزير المالية علي علاوي، في بيان، الجمعة، إن ”موازنة 2021 اعتمدت سعر صرف 1450 دينارا لكل دولار؛ لأن سعر الصرف المعتمد سابقا بواقع 1182 دينارا للدولار الواحد لا يعكس الواقع الفعلي“.

وأوضح الوزير أن ”سعر الصرف السابق أضر بالاقتصاد العراقي؛ لأن سعر الدينار المرتفع مقارنة بالدولار ساهم في تدفق السلع من دول الجوار؛ ما أثر سلبا على المنتج المحلي“.

وأضاف: ”أفضل الحلول للوضع الاقتصادي الصعب في الوقت الحاضر هو سعر الصرف المقترح للدولار؛ لأنه يسمح للعراق بإعادة التوازن إلى اقتصاده على خلفية سعر أكثر تنافسية“.