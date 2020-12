“كورونا وترامب وتيك تكوك والتعليم عن بعد وبيروت” ضمن قائمة الأكثر بحثا في غوغل لسنة 2020

أصدرت شركة غوغل، قائمتها السنوية “البحث هذا العام”، والتي تؤرخ للمواضيع التي حضيت بأكبر اهتمام على محركات البحث الخاصة بها خلال سنة 2020، حيث سيطرت كل من جائحة كورونا وتداعياتها على المشهد إضافة إلى الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتصدرت القائمة عبارات “نتائج الانتخابات” و “فيروس كورونا” ضمن عمليات البحث الشائعة في العالم إذ سعى الناس بشكل أساسي للحصول على إجابات حول مختلف المواضيع المتعلقة بالوباء، وتداعياته الإجتماعية والسياسية وغيرها.

وتظهر القائمة أن العام انطلق باهتمام عالمي بالوفاة المأساوية للاعب السلة الأمريكي كوبي براينت والذي توفي رفقة سبعة أشخاص أخارين حينما تطمت المروحية التي كانت تقلهم وسط الضباب في 26 من شهر يناير الماضي، فيما لم يتصدر الإهتمام بفيروس كورونا وأعراض المصابين به والتفاصيل المتعلقة به المشهد إلا منتصف شهر مارس، ولفترة شهر تقريبا، فيما تواصل الإهتمام بمواضيع “الوفيات” و”الأقنعة الواقية”، ولاحقا موضوع “اللقاح”.

كما حضيت خدمات التعليم والإجتماعات الإفتراضية، على الأنترنيت باهتمام كبير انطلاقا من أواخر شهر مارس وبداية أبريل، تزامنا مع إجراءات الغلق التي اتخذتها مختلف دول العالم لمواجهة كورونا، والتي تسببت في تعطيل المدارس وجزء هام من الأنشطة الإجتماعية والإقتصادية، وهو ما تبينه مستويات البحث عن كل من خدمة ZOOM وكذا خدمة CLASSROOM، كما حضي تطبيق تيك توك الخاص بمقاطع الفيديو القصيرة باهتمام ملفت.

أما الأشهر الأخيرة من العام الجاري فسيطر على قائمة البحث فيها موضوع الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي نازل فيها الرئيس دونالد ترامب غريمه جو بايدن، وأثارت نتائجها جدلا كبيرا، مع عدم إقرار ترامب بهزيمته في بادئ الأمر

