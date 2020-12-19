البحرية الملكية أنقذت 127 مرشحا للهجرة في عرض المتوسط..أغلبهم من دول جنوب الصحراء

علم لدى مصدر عسكري أنه بتنسيق تام بين محطات رادار المراقبة البحرية والوحدات البحرية العاملة بالبحر الأبيض المتوسط، قدمت عناصر خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المساعدة، صباح اليوم السبت، ل 127 مرشحا للهجرة غير الشرعية.

وأضاف المصدر وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن أغلب المرشحين للهجرة غير الشرعية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 14 امرأة وقاصران.

وأوضح المصدر ذاتهد أن المهاجرين كانوا على متن قوارب مطاطية مهترئة، مبرزا أنه تم التكفل بالأشخاص الذين تم إنقاذهم من طرف وحدات البحرية الملكية قبل نقلهم سالمين إلى مختلف موانئ المملكة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.