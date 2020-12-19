دراسة للبنك الدولي: الشركات المغربية خسرت 47 بالمائة من مبيعاتها خلال فترة كورونا

قال البنك الدولي، إن الشركات المغربية خسرت 47 بالمئة من مبيعاتها خلال فترة جائحة كورونا، وذلك وفق ما جاء في دراسة للبنك أنجزها بالشراكة مع اللجنة المغربية لمناخ الأعمال، ونشرت أمس الجمعة.

وأوضح البنك الدولي، أن “المغرب اليوم يشهد تعثُّر جهوده لإصلاح مناخ الأعمال من جراء تفشِّي كورونا، إذ بدأت منظومة مؤسسات الأعمال في البلد تشعر بوطأة هبوط النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي”.

وتابع: “تُبيِّن نتائج الاستقصاء آثار الأزمة التي بدأت تتكشَّف، خرج من السوق إلى الآن ما لا يقل عن 6 بالمئة من الشركات”.

وأضاف: “تلحق أجواء عدم التيقن والشكوك المتفشِّية الضرر بالاستثمار بشدة، وكشفت 82 بالمئة من الشركات عن تراجع الطلب على منتجاتها وخدماتها”.

وبحسب الدراسة، “أدَّى تراجع عمليات الشركات المغربية إلى تقليص أعداد العمالة، وأعلنت 50 بالمئة من الشركات المغربية تخفيض إجمالي ساعات العمل الأسبوعية، وقلَّصت 14 بالمئة منها العدد الإجمالي للعمال الدائمين”.

وكان تقرير لمندوبية التخطيط المغربية، قال إن 57 بالمئة من الشركات المغربية اضطرت كليا أو جزئيا لتعليق أنشطتها في أبريل2020.

وأوضحت المندوبية، أن “الاقتصاد فقد 726 ألف فرصة شغل ، أي نحو 20 بالمئة من إجمالي فرص الشغل الرسمية ، معظمها في الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة”.