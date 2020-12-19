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شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المصرية تتحفظ على أموال 3 شركات و285 فردًا من تنظيم الإخوان الارهابي والان مع التفاصيل
السبت 19 ديسمبر 2020
ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أن السلطات المصرية تحفظت على أموال 3 شركات و285 فردا من تنظيم الإخوان.
وأعلنت لجنة أموال الإرهاب -حسب ما ذكرت العربية- التحفظ على 3 شركات و285 فردًا من تنظيم الإخوان، وقدرت الأموال المتحفظ عليها بـ5 مليارات جنيه.
ويأتي ذلك في إطار التحقيقات الجارية مع القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في مصر.
وألقت الأجهزة الأمنية على مدار الأيام الماضية القبض على عدد من رجال الأعمال والشركات التي كان لها دور في تمويل أعمال تنظيم الإخوان.
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