مصر تؤكد أهمية إحياء السلام بين فلسطين وإسرائيل

السبت 19 ديسمبر 2020

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، بتوحيد الجهود العربية والدولية لإعادة تنشيط مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.



والتقى السيسي، السبت، أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، ورياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري.

وقال المتحدث باِسم الرئاسة المصرية إن اللقاء تناول "مناقشة مستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية".

وأكد الرئيس المصري استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية.

وشدد السيسي على ضرورة مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً في الاعتبار المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة.

كما أكد أهمية توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة المقبلة لإعادة تنشيط الآليات الضالعة في مفاوضات السلام بين الطرفين، وتجاوز تحديات الفترة الماضية.

وأضاف بيان المتحدث المصري أن الاجتماع شهد التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين كافة الأطراف إزاء مختلف الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بالعودة إلى مسار المفاوضات الثنائية، وكذا متابعة الخطوات القادمة على صعيد توحيد الصف الفلسطيني.