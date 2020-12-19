شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: رصدنا سلالة جديدة متحورة لفيروس ‎كورونا في لندن والان نبدء بالتفاصيل

أكد ‏رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون رصد سلالة جديدة متحورة لفيروس كورونا في لندن، وقال: سنطرح قيود في المناطق الأكثر تأثراً ولا شيء مؤكدا عن سلالة كورونا المتحورة لكنها أسرع انتشارا.

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