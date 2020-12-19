بالأرقام.. حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم

تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم اليوم السبت حاجز 76 مليونا. ووفقا لموقع "ورلد ميترز" (Worldometers) المتخصص في رصد إحصاءات كورونا، فقد وصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم إلى 76 مليونا و28 ألفا و497 إصابة عند الساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة (07:30 بتوقيت غرينتش).



وقد بلغت أعداد المتعافين 53 مليونا و299 ألفا و788، وبلغت أعداد الوفيات مليونا و681 ألفا و521.

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