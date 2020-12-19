10 قتلى حصيلة مواجهات بين قوات حكومية في مقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي ١٠ أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، إثر مواجهات مسلحة السبت، بين قوات حكومية في العاصمة الصومالية مقديشو.

وبحسب وسائل إعلام محلية صومالية، فإن الاشتباكات التي استمرت ساعات، اندلعت بسبب نزاع بين ضباط كبار في الجيش، له جذور عشائرية، وبدأ خلال الأيام القليلة الماضية، وتطور اليوم إلى استخدام القوة.

وبحسب المصادر نفسها، توقف القتال بعد تدخل متأخر من عمدة مقديشو عمر فلش، وسلطات الأمن، التي نشرت قوات إضافية في المنطقة التي وقع فيها القتال.

ولم تعلق السلطات الصومالية رسميا على هذه المواجهات الدامية بين عناصر وأفراد القوات الحكومية.

وعادة ما تحدث مثل هذه الحالات باستخدام السلاح التابع للحكومة الصومالية بشكل خارج القانون، خاصة في المواسم الانتخابية.