نقل مركز المسح الوطني في الشارقة إلى طريق الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن انتقال مركز المسح الوطني في الشارقة إلى موقعه الجديد على طريق الإمارات (العابر سابقاً) بالقرب من قاعة البيت متوحد ودائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة.



ويستقبل مركز المسح الوطني في الشارقة الزائرين طوال أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوفر خدمات المسح من المركبة للكشف عن فيروس كوفيد-19 سواء عن طريق مسحة الأنف أو من خلال فحص الدم باستخدام تقنية الليزر، إذ يمكن للراغبين في إجراء الفحص حجز موعد عن طريق تطبيق صحة.

الجدير بالذكر أن مراكز المسح في أبوظبي والعين تعمل من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، كما يستقبل مركزا مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وعشارج في العين الزائرين من 12 ظهراً حتى 8 مساءً أيام الجمعة، فيما تعمل مراكز المسح في الإمارات الشمالية على مدار 7 أيام من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً.