شكرا لقرائتكم خبر عن تعز تستصرخ المجتمع الدولي لإنقاذها من إرهاب الحوثي والان مع التفاصيل
وعرضت حملة «جسد واحد» في مدينة تعز اليوم عريضة وصفت بالأطول في الشرق الأوسط وتضم توقيع أكثر من 40 ألف يمني من أبناء المدينة وتطالب بفك الحصار واتخاذ حلول جذرية لتأهيل الطرق المؤدية إلى المدينة والتي تربطها بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال رئيس الحملة أيمن المذحجي، إن الحملة هدفها إنساني بحت وتطالب بوضع حلول سريعة للأزمة الإنسانية التي تواجه المدنيين وما يتعرضون له من قتل متعمد، مضيفاً أن الحملة استمرت أسبوعين وتشدد على دعم السلطة المحلية والحكومة الشرعية.
ويواجه المدنيون في تعز حصاراً مطبقاً منذ أكثر من 6 سنوات، إذ تمنع المليشيا دخول الغذاء والدواء للمدينة وتوجه نيران أسلحتها نحو الأحياء والمدارس والمستشفيات.
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