شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفرنسية: حالة ماكرون «مستقرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-رويترز قالت الرئاسة الفرنسية السبت، إن الحالة الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون مستقرة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا. وأضافت أن نتائج الفحوص الطبية جاءت مطمئنة. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن «الحالة الصحية لماكرون مستقرة بالمقارنة مع يوم الجمعة؛ حيث ظهرت عليه أعراض تشبه أعراض كوفيد-19 ولا تمنعه من القيام بالتزاماته». وكان الرئيس الفرنسي، أوضح الجمعة، أنه بحالة جيدة، لكنه يعمل بوتيرة أبطأ من المعتاد خارج العاصمة باريس، وأضاف أنه سيقدم إفادة عن حالته الصحية بشفافية، وتابع في كلمة مباشرة على تويتر: «لا يوجد سبب لتطور الأمور بطريقة سيئة».

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