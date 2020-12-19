شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال جزء من أكبر جبل جليدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي التقط قمر صناعي تابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» صورة لأكبر جبل جليدي عائم في العالم «A68a»، بعدما فقد جزءاً منه عقب اصطدامه بجرف قاري بجزيرة جورجيا الجنوبية. وستحصل القطعة المنفصلة حديثاً على اسم لاحقاً، ولايزال الجبل الجليدي ضخماً بما يكفي للوكالات البحرية لمراقبة مساره. وأشار العلماء إلى أن التيار المائي دفع الجبل إلى مسار سريع عبر ما يسميه العلماء «زقاق الجبل الجليدي»، وهو طريق تقطعه قطع من الجليد تنفصل عن شبه الجزيرة. وقال جيريانت تارلينج، عالم المحيطات البيولوجي في المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية: تتفكك الجبال الجليدية في المحيط المفتوح مع كل حركة أمواج واضطرابات، لكن الجبل «A68a» يتجه مباشرة إلى جزيرة جورجيا الجنوبية، وهو إقليم بريطاني ما وراء البحار في جنوب المحيط الأطلسي، حيث يمكن أن يصطدم في غضون فترة قريبة، في المنطقة الحيوية التي تعج بالحياة البرية. ويمثل A68a خطراً على الحياة البرية وله القدرة على سحق الحياة البحرية على الجرف المحيط بالجزيرة وينهي حياة البطاريق والحيتان والفقمات. وسيؤدي التدمير بواسطة الجبل الجليدي إلى إطلاق الكربون المخزن داخله في الماء، وربما في الغلاف الجوي، ما سيكون له تأثير سلبي آخر كبير.

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