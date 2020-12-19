شكرا لقرائتكم خبر عن «أوديبريشت» البرازيلية تغيّر اسمها لفتح صفحة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشركة البرازيلية العملاقة للأشغال العامة «أوديبريشت» أنها غيرت اسمها ليصبح «نوفونور» في محاولة لفتح صفحة جديدة بعد سنوات من فضائح فساد كبيرة ألحقت ضرراً بسمعتها في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. وقال ماوريسيو أودبريشت، الذي يمثل كبار المساهمين في المجموعة، في بيان، «نحن لا نمحو الماضي. الماضي لا يمكن محوه». وأضاف «بعد كل التغييرات وتصحيحات المسار التي وضعناها، ننظر الآن إلى ما نريد أن نكون: شركة مستوحاة من المستقبل. هذه هي وجهتنا الجديدة». وكانت «أوديبريشت» في قلب فضيحة فساد تتعلق بغسل أموال وأدت إلى سجن عشرات من كبار رجال الأعمال والسياسيين البرازيليين، بمن فيهم مارسيلو أودبريشت رئيس الشركة السابق وحفيد مؤسس شركة البناء العملاقة. وفي ذروة نشاطها قبل بدء الفضيحة قبل ستة أعوام، كانت المجموعة توظف 180 ألف شخص حول العالم. وقال البيان إن نوفونور ولدت الآن كشركة قابضة لمجموعة أعمال تضم 25 ألف موظف وست شركات تعمل في مجالات الهندسة والبناء والطرق والنفط والغاز والعقارات والصناعات البتروكيميائية والصناعة البحرية. ومنذ بدئه في 2014، كشف تحقيق يحمل اسم «عملية غسل السيارة» شبكة واسعة من الرشى التي دفعتها شركات البناء الكبيرة للسياسيين للحصول على عقود رئيسية مع شركة النفط البرازيلية بتروبراس. وأثارت القضية أزمات سياسية في دول عدة. في البيرو يخضع ثلاثة رؤساء سابقين للتحقيق بينما انتحر رابع هو آلان غارسيا في 2019 عندما وصلت الشرطة إلى منزله لاعتقاله. وحكم على «أوديبريشت» بدفع العديد من الغرامات بما في ذلك واحدة بقيمة 2,6 مليار دولار لحكومات الولايات المتحدة والبرازيل وسويسرا. (أ ف ب)