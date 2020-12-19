شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يظهر مع نجوم «مسرح مصر» بعد أزمته الصحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية بسبب الجهد الكبير الذي بذله لسرعة إنجاز ألبومه الجديد «باب الجمال»، ظهر الفنان المصري محمد منير، بصحبة نجوم فرقة «مسرح مصر». بعدما أجرى له الأطباء الفحوصات اللازمة وأوصوه بالراحة إلى أن تحسنت حالته الصحية.

ونشر الفنان محمد أسامة «أوس أوس»، صورة تجمعه بمنير، ومحمد عبد الرحمن، علي ربيع، وكريم عفيفي، معلّقاً عبر حسابه على موقع «إنستجرام»: «الكينج زي الفل الحمد لله، ربنا يديك الصحة ويخليك لينا، في انتظار الألبوم الجديد في رأس السنة يا ملك». ونشر كريم عفيفي الصورة نفسها عبر «إنستجرام»، وعلّق: «الكينج». وأكد بيان صدر عن محمد منير، أنه استعاد نشاطه بعد تعرضه للوعكة الصحية. وقال منير، حسب البيان: «تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية، وأدرك وأعلم أنها من باب محبتكم، ولهذا أردت طمأنة الجميع أنني بخير». وأضاف منير: «سأعود خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات النهائية لألبومي الجديد، الذي سيتم طرحه خلال أيام وكله تفاؤل وجمال».