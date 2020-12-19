شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين باريس والبرلمان الأوروبي حول استمرار مفاوضات «بريكست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يستبعد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، السبت، استمرار المفاوضات النهائية الجارية بين الأوروبيين والبريطانيين بشأن علاقتهم بعد بريكست إلى ما بعد يوم الأحد، خلافاً لرغبة البرلمان الأوروبي. وقال بون لإذاعة فرانس إنتر «بينما أتحدث إليكم، لا تزال هناك مفاوضات» و«سنحاول تحقيق تقدم خلال الساعات القادمة». وأضاف: إنه «من الطبيعي ألا نقول انصتوا، إنه مساء الأحد لنتوقف، وبالتالي نضحي بكل شيء. لن نفعل ذلك، لأن ما هو على المحك قطاعات كاملة، مثل الصيد، وشروط المنافسة لشركاتنا على المدى الطويل». وطالب البرلمان الأوروبي بأن يطّلع على نص أي اتفاق بحلول الأحد على أبعد تقدير، لتدقيقه والمصادقة عليه حتى يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير تاريخ الخروج النهائي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والتي غادرت التكتل رسمياً في 31 كانون الثاني/يناير. وأكد الوزير «أعلم أن الأمر الصعب، ومن المعقد أحياناً فهمه، لكن من الضروري أخذ هذا الوقت وعدم التضحية بمصالحنا تحت ضغط الجدول الزمني». واعتبر أنه «يجب ألا يتم التفاوض أبداً تحت ضغط الوقت لأنه في مثل هذه الحالات سيتعين تقديم تنازلات لإنهاء المسألة مهما كلّف الأمر». وأضاف: «نحن لا نريد اتفاقاً بأي ثمن نحن نتفاوض حول أكبر اتفاقية قد يكون الاتحاد الأوروبي أبرمها على الإطلاق، والتي سنلتزم بها لسنوات». (أ.ف.ب)