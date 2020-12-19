سعال وتعب وآلام عضلات.. هذه هي حالة ماكرون الآن

أعلن قصر الإليزيه ،اليوم السبت، عن آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تم تشخيص إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

وذكر كبير الأطباء في قصر الإليزيه، جان كريستوف بيروشون، في بيان له أن صحة ماكرون مستقرة مقارنة مع ما كان أمس الجمعة، مؤكدًا أن الرئيس يعاني من أعراض الإصابة نفسها، وهي السعال والتعب وآلام العضلات، لكنها لا تمنعه من أداء مهامه.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الفرنسي يخضع لفحوصات دورية ونتائجها "تبعث على الأمل".

وأعلن قصر الإليزيه عن تشخيص إصابة ماكرون بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا الخميس الماضي، بعد نحو

أسبوع من القمة الأوروبية التي شارك فيها الرئيس الفرنسي.

ودخل عدد من كبار المسئولين الأوروبيين إلى الحجر الصحي، بعد إعلان إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد،

وبين هؤلاء المسئولين الذين تفاعلوا مع ماكرون في القمة الأوروبية التي نظمت بصيغة حضورية قبل أسبوع كل من:

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوشتا

رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو

رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل

رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن

كما دخل الحجر الصحي أيضا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا (70 عاما)،

وقد صافح ماكرون الإثنين الماضي، ما وصفه قصر الإليزيه لاحقا بـ "الخطأ المؤسف".

في غضون ذلك، أكد مكتب رئيسة الحكومة الألمانية أنغيلا ميركل أنها خضعت لفحص كورونا بعد أيام من القمة وجاءت نتائجه سلبية.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الخميس، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه سيواصل أداء مهامه الرئاسية.

وقال مكتب ماكرون في بيان: "جرى تشخيص إصابة رئيس الجمهورية بكوفيد- 19 اليوم.. هذا التشخيص جاء بعد إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) عقب ظهور أول أعراض".

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيخضع للعزل خلال الأيام السبعة المقبلة، موضحة أن مكتب الرئيس "يعكف حاليًا على تحديد المخالطين المحتملين له، لإبلاغهم بالأمر"، لكنها أضافت أنه من غير المعروف حاليًا كيف أصيب بالوباء.