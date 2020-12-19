رئيس الوزراء السوداني يصل جيبوتي لرئاسة قمة الإيجاد الاستثنائية

وصل رئيس مجلس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية لمنظمة (الإيجاد)، الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم السبت إلى جمهورية جيبوتي، على رأس وفد عالي المستوى؛ للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة إيجاد، المقرر أن تنعقد غدا الأحد.



وكان في استقبال حمدوك بمطار جيبوتي رئيس الوزراء الجيبوتي عبدالقادر كامل محمد، وكل من وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، ووزير النقل موسى أحمد، ووزير الإعلام رضوان بهدون، بالإضافة إلى السكرتير التنفيذي لمنظمة (الإيجاد) وركينا قبيهو، وسفير السودان لدى إثيوبيا