هجوم صاروخي على قاعدة جوية أميركية في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ 37 دقيقة

هجوم صاروخي على قاعدة أميركية في أفغانستان

أفاد مسؤولون أفغان ومن حلف شمال الأطلسي عن هجوم صاروخي استهدف قاعدة جوية أميركية رئيسية في شمال كابول من دون أن يتسبب بسقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

وأطلقت خمسة صواريخ على قاعدة باغرام الجوية في ولاية بروان عند الساعة السادسة (01,30 بتوقيت غرينتش)، وفق ما أفادت المتحدثة باسم حاكم الولاية وحيدة شاهكار.

وأوضحت أنه تم إطلاق خمسة من 12 صاروخا تم تحميلها على مركبة باتّجاه القاعدة، بينما فككت الشرطة السبعة المتبقية.

وأكد مسؤول من حلف شمال الأطلسي وقوع الهجوم الصاروخي، قائلا: ”أطلقت صواريخ باتّجاه قاعدة باغرام الجوية هذا الصباح، والتقارير الأولية تفيد بعدم سقوط أي ضحايا وعدم تعرّض القاعدة الجوية إلى أضرار“.

ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، بينما نفت طالبان تورطها.

وسبق أن أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم صاروخي مشابه استهدف القاعدة في نيسان/أبريل.

وتبنى تنظيم داعش في الشهور الأخيرة عدة هجمات شهدتها كابول، بينهما هجومان صاروخيان ضربا عدة مناطق سكنية في العاصمة، وأسفرا عن سقوط ضحايا.

كما أعلنت المجموعة مسؤوليتها عن هجمات طالت مركزين تعليميين منفصلين في كابول، ما أسفر عن مقتل العشرات، معظمهم من الطلاب.

وجاء هجوم السبت بعد يوم من مقتل 15 طفلا عندما انفجرت دراجة نارية مفخخة قرب تجمّع ديني في ولاية غزنة (شرق).

واتّهم مسؤولون أفغان حركة طالبان بالوقوف وراء هجوم غزنة.

ونفّذت طالبان هجمات بوتيرة يومية تقريبا استهدفت قوات الأمن الأفغانية، وقُتل أو جرح على إثرها مئات عناصر الأمن.