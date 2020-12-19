العدل والإحسان: لا فرق عندنا بين تازة وغزة والصحراء وسبتة ومليلية كلها أرض يجب أن نستردها

قال أحمد العبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، “لا فرق عندنا بين تازة وغزة والصحراء وسبتة ومليلية”، معتبرا أنها “أرض مسلمين يجب أن نستردها وندافع عنها”.

وأضاف العبادي، في كلمة بمناسبة الذكرى الثامنة لوفاة مؤسس الجماعة الشيخ عبد السلام ياسين، أن فلسطين “هي أقدس أرض على وجه الأرض بعد مسجد الحرمين”، مبرزا أن العالم الإسلامي لا يزداد إلا “قتامة وترديا وانحطاطا”.

وأفاد العبادي بأن ما وصفها ب”قوى الشر”، “تكالبت علينا، وتوظف إمكانياتها الهائلة لتعيث في أرضنا فسادا، وتشعل فتائل الحرب هنا وهناك وتؤجج نار العداوة والبغضاء بيننا”.

وذهب إلى أن قوى الشر هذه، ضغطت وأرغمت الحكام العرب على اتخاذ “الصهاينة أصدقاء يعانقونهم ويجالسونهم”، في إشارة إلى الدول التي قبلت التطبيع بما فيها المغرب.

وأضاف رئيس الجماعة الإسلامية المعارضة أن الدول العربية أصبحت تروض الشعوب على القبول بالتطبيع مع إسرائيل و”نرحب في ديارنا بالعدو الذي قتل الآلاف وشرد الملايين من إخواننا الفلسطينيين ولايزال”، مشددا على أن الدفاع عن فلسطين واجب” ديني وشرعي”.