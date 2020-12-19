شكرا لقرائتكم خبر عن عزل عام في المناطق الشاطئية بـ «سيدني» والان نبدء بالتفاصيل

فرضت السلطات الأسترالية عزلا عاما صارما على ربع مليون نسمة يقطنون ضواحي شاطئية في شمال مدينة سيدني اليوم السبت حتى عشية عيد الميلاد وذلك لاحتواء بؤرة لفيروس كورونا تخشى السلطات أنها قد تنتشر في مختلف أنحاء أكبر مدن أستراليا سكانا.

وستعلن حكومة ولاية نيو ساوث ويلز غدا الأحد ما إذا كانت قيودا أخرى ستُفرض على باقي سيدني التي يقطنها نحو خمسة ملايين نسمة.

وقالت جلاديس بيريجيكليان رئيسة وزراء الولاية في مؤتمر صحفي "أريد أن يكون ذلك واضحا، أقول لسيدني الكبرى، من فضلكم، من فضلكم، لا تخرجوا الليلة أو في الأيام القليلة المقبلة ما لم تكونوا مضطرين لذلك فعلا".