شكرا لقرائتكم خبر عن عزل عام في المناطق الشاطئية بـ «سيدني» والان نبدء بالتفاصيل
وستعلن حكومة ولاية نيو ساوث ويلز غدا الأحد ما إذا كانت قيودا أخرى ستُفرض على باقي سيدني التي يقطنها نحو خمسة ملايين نسمة.
وقالت جلاديس بيريجيكليان رئيسة وزراء الولاية في مؤتمر صحفي "أريد أن يكون ذلك واضحا، أقول لسيدني الكبرى، من فضلكم، من فضلكم، لا تخرجوا الليلة أو في الأيام القليلة المقبلة ما لم تكونوا مضطرين لذلك فعلا".
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