شكرا لقرائتكم خبر عن 736 إصابة جديدة بكورونا في العاصمة اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت، 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا بارتفاع بواقع 72 إصابة عن أمس الجمعة. وهذا العدد هو نتيجة إجراء 8727 اختبارا في 16 كانون أول/ديسمبر. وبهذا يصبح إجمالي الإصابات في طوكيو 50 ألفا و890 وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه الإصابات 600 إصابة، بحسب موقع "جابان توداي".

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