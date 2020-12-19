'اعتقال الجاني متلبسا'.. اجرام بغداد تكشف عن جريمة سطو على منزل بالاعظمية

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كشفت مديرية اجرام بغداد، السبت، عن جريمة سطو على منزل بالاعظمية، فيما اشارت الى اعتقال الجاني متلبسا.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز مكتب الاعظمية لمكافحة الاجرام التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على متهم اثناء محاولته السطو المسلح على دار في منطقة الاعظمية وسط العاصمة بغداد".
واضافت ان "العملية تمت بعد ملاحظة المتهم اثناء دخوله ورؤيته من قبل صاحب الدار وقيامه بالصراخ والتشابك فيما بينهما ما دفع المتهم للقيام بطعنه مع ابنته بآلة حادة (سكين) كان يحملها المتهم معه".
وتابعت "لدى استنجاد المواطنين، توجه افراد مكافحة اجرام بغداد على الفور الى محل الحادث وتمكنوا من ضبط المتهم داخل الدار والقبض عليه متلبسا بالجريمة".
واكدت انه "ضبط بحوزته ايضا (سلاح الجريمة نوع سكين عدد /2 ) اضافة الى عدة يدوية لكسر الباب الخارجي مع كفوف يدوية)".
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