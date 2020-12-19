مواليد الميزان أمام سنة الانفراجات والحظ الكبير... ما هي توقعات جاكلين عقيقي؟

سنة افضل من 2020، انها سنة الانفراجات والحظ الكبير حيث تتغير الحظوظ لصالحك. أنت منافس قوي جداً هذه السنة، وفي الحقيقة سيكون من الصعب جداً على الأقوياء منافستك. إنها سنة تقدّم ونجاح وسوف تريد إعادة النظر بموقعك ومكان عملك وربما سكنك. أنت طموح جداً هذا العام وستكون جريئاً في التخطيط لإعادة التمركز.تأثرات الكواكب تعزز قدراتك المهنية والشخصية والدراسية. انها سنة النجاح حيث تعمل على حل خلافاتك وتطوي صفحة مزعجة من حياتك. سنة تحضرك لاستقبال مرحلة مهمة. وتبدأ من جديد تحت تاثير الكواكب من برج الدلو الهوائي الصديق حاملا مشاريع جديدة، لكنه سوف يكون بانتظارك بعض الضغوط التي ستظهر خلال الربع الأول من العام.

لا تكترث للعراقيل، فالنجاح سيد الموقف. قد تكون سنة 2021 مهمة جداً وإيجابية على الصعيد العاطفي لجميع مواليد برجك وبشكل خاص إذا كنت من مواليد شهر ايلول سبتمبر.