مجلس الوزراء يقرر استكمال التصويت على موازنة 2021 غداً الأحد

قرر مجلس الوزراء، السبت، استكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، إلى يوم غد الأحد. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس الوزراء قرر استكمال مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2021، يوم غد الأحد".



وكان مجلس الوزراء عقد في وقت سابق من اليوم السبت، جلسة استثنائية برئاسة الكاظمي، لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021.

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