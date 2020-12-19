شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء: مسلح يغتال 6 موظفين بينهم مدير البلدية والان مع التفاصيل
ووفقاً لوكالة «خبر» للأنباء فإن مسلحاً مجهولاً استهدف اليوم (السبت) 6 من موظفي البلدية بينهم مديرهم أثناء مرور سيارتهم من أحد الشوارع في حي باب اليمن وأطلق عليهم وابلاً من الرصاص ولاذ بالفرار، ولم يعرف بعد منفذ الجريمة.
وأفادت مصادر محلية بأن صنعاء وعدداً من المحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيا تشهد انتشاراً لعصابات حوثية مسلحة تمارس البلطجة والاعتداءات على المواطنين وتستهدف الشخصيات القبلية والاجتماعية.
من جهة أخرى، أصيب 3 مدنيين يمنيين في قصف حوثي استهدف حي وادي القاضي بمحافظة تعز، ووفقاً لمركز تعز الحقوقي فإن عدداً من المنازل تضررت بالقصف. واتهم المركز الحوثي بتعمد قصف الطلاب أثناء عودتهم من المدارس، مؤكداً أن القذائف كانت تستهدف الطلاب أثناء عودتهم من المدرسة بعد انتهاء فترة الاختبارات.
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