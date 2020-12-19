شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتجاوز حاجز الـ 50 ألف وفاة بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس «كورونا» المستجد في روسيا اليوم السبت حاجز الـ 50 ألف حالة بعد تسجيل 585 حالة جديدة خلال يوم واحد «مقابل 611 وفاة أمس»، ليبلغ العدد الإجمالي 50347 حالة وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن انخفاض في عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها 28209 إصابات مقارنة بـ 28552 في اليوم السابق ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و819 ألفاً و429 حالة.

وفي السياق ذاته، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن سلطات العاصمة لا تخطط لأي إجراءات تخص وضع قيود كما هو الحال في أوروبا، بسبب انتشار فيروس «كورونا».

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