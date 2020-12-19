شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات النصر يهزم الشارقة الرياضي وينفرد بصدارة دوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

انفرد فريق سيدات النصر بصدارة الدوري العام لكرة السلة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بعد فوزه على نظيره الشارقة الرياضي للمرأة حامل اللقب بنتيجة 57-54، في المباراة التي جمعتهما الجمعة على صالة النصر لحساب الجولة الثالثة من البطولة. وعانت لاعبات النصر الأمرين في تحقيق انتصارهن على المنافس الشرقاوي، بعدما فرض التعادل نفسه على الفترة الأولى 10-10 وتقدم الشارقة في الفترة الثانية 15-14، لتشهد الفترة الثالثة صحوة نصراوية تنتهي بتفوقهن 17-13 ولتضمن حسم النتيجة لمصلحتهن بعد انتهاء الفترة الرابعة، بالتعادل 16-16، فيما بقي الشارقة الرياضي صاحب الـ5 نقاط مطارداً قوياً للصدارة النصراوية.

وفي مباراة ثانية، حقق فريق الشارقة الرياضي فرع الوسطى، فوزاً مستحقاً على فريق الشارقة الرياضي فرع الشرقية بنتيجة 62-54، ورغم أن الخاسر قدم عرضاً جيداً وتفوق في الفترتين الأولى والثالثة بواقع 12-10 و21-17، إلا أن «الوسطى» تفوق بفارق مريح في الفترتين الثانية والرابعة بواقع 19-11 و16-10 ليصبح الشارقة للمرأة بالوسطى ثالثاً في الترتيب برصيد 4 نقاط، ولنظيره فرع الشرقية 3 نقاط بعد الخسارة الثالثة على التوالي.

وتستأنف مباريات الدوري يوم 22 من الشهر الجاري بإقامة الجولة الأولى من الدور الثاني للمرحلة التمهيدية التي ستشهد مباراتين الأولى تجمع الشارقة فرع الوسطى مع الشارقة الرياضي للمرأة «الرئيسي»، بينما يلتقي الشارقة للمرأة فرع الشرقية مضيفه النصر.

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