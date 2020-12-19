«إلى أين تذهبين يا عايدة؟» يحصد جائزة «فيستيفال ديزارك»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فيلم «كو فاديس، عايدة؟» (إلى أين تذهبين يا عايدة؟) وهو الخامس للمخرجة البوسنية ياسميلا زبانيتش عن مجزرة سريبرينيتسا، بجائزة «السهم الكريستال» في الدورة الثانية عشرة لمهرجان «فيستيفال يزارك» في فرنسا المخصص منذ عام 2009 لتشجيع السينما الأوروبية المستقلة.

ومنحت جائزة الجمهور لهذا الفيلم الدرامي التاريخي الذي عرض في سبتمبر/أيلول الماضي في افتتاح المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي.

وسبق للمخرجة البالغة الخامسة والأربعين، أن فازت بجائزة «الدب الذهبي» في مهرجان برلين عام 2006 عن فيلم «جربافيتسا، لاند أوف ماي دريمز».

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