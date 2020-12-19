شكرا لقرائتكم خبر عن مركز حمدان بن راشد للابتكار ينظم يوماً مفتوحاً لرعاية الموهوبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، يوماً مفتوحاً لرعاية الطلبة الموهوبين «عن بعد» نظراً للظروف الراهنة وعدم تمكن الطلبة من حضور الفعاليات والبرامج داخل المركز.

واشتمل اليوم المفتوح، الذي يأتي في إطار العمل على مواصلة تقديم كافة السبل والممكنات لتأهيل الطلبة الموهوبين وتنمية شخصياتهم، على تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الافتراضية بما يتناسب مع ميول الطلبة الإبداعية.

وشهد اليوم المفتوح حضور عشرات الطلبة الموهوبين من المركز إضافة إلى العديد من المتخصصين والخبراء ومقدمي البرامج التعليمية والتأهيلية.

وقال الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «تولي المؤسسة ممثلة في مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار رفد منظومة التعليم من خلال تمكين الطلبة الموهوبين أولوية في كل الأوقات والظروف حرصاً منها على خلق جيل جديد من الموهوبين والمبدعين في المجالات كافة».

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