شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب والأمين العام ينعيان زوج شقيقه وزير شؤون المجالس النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اللواء حاتم محمد شوقى، زوج شقيقة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويه الصبر والسلون.



وفى السياق ذاته، تقدم المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب، بأحر التعازى وصادق المواساة فى وفاه زوج شقيقة وزير شؤون المجالس النيابية.



يشار إلى أن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية فى ختام الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، حرصالتأكيد على تقدير الحكومة ممثله فى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة لجهود المجلس النيابى الوطنية الخالصة خلال الفصل التشريعى، قائلًا : "نهنئكم على انتهائه بتوفيق وسداد".



وأعرب فؤاد، عن سعادته لأن تتاح له فرصة تمثيل الحكومة بهذا المجلس ذى التاريخ الحافل المجيد ليشهد جهود مجلس النواب ودوره التشريعى والرقابي.



c59f6e79-a601-431d-bdd9-fa96e98eb531











672896c4-9049-4712-aff8-1b64957d6ee7



