العراق يسجل 1307 إصابات جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 1307 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



الوزارة قالت في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه اليوم السبت (19 كانون الأول 2020)، إنها

سجلت 1307 إصابات جديدة بجائحة كورونا، ليرتفع المجموع الكلي للمصابين بالفيروس منذ انتشاره في العراق إلى 583118 إصابة.وزارة الصحة سجلت 10 وفيات جديدة جراءالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح مجموع المتوفين الكلي في العراق جراء جائحة كورونا 12680 حالة وفاة.وحسب بيان الوزارة فإنه تم تسجيل 1914 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع بالتالي عدد من تعافوا من كورونا في العراق منذ بدء انتشاره إلى 519005 حالة شفاء.