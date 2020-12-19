الكرملين: بوتين سيسترشد برأي الخبراء قبل اتخاذ قرار بشأن اللقاح ضد كورونا

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين سيسترشد برأي الخبراء عند اتخاذ قرار بشأن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف ـ في تصريح نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت "إن بوتين يقوم عادة وبشكل عامبالتعمق في جميع المشاكل بدقة".
وردا على سؤال حول الرأي الذي سيستمع إليه بوتين عند اتخاذ قرار بشأن اللقاحات، أشار بيسكوف إلى أن بوتين سيعتمد على رأي الخبراء عند اتخاذ القرار بشأن التطعيم، لافتا إلى أن عدد
وبشأن ردود الفعل المتباينة في الغرب على ظهور اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، قال: "إن روسيا ليست رائجة في الغرب ليس لأنها سيئة، بل لأنها أصبحت جيدة للغاية".
وأضاف بيسكوف أن ظهور لقاح "سبوتنيك V"، كان بمثابة تهديد من وجهة نظر المنافسة لأكبر الشركات المصنعة في الخارج، مشيرا إلى أن المنافسة ليست نزيهة دائما.
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