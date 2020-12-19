الرئاسة السورية : إخراج إيران أو حزب الله من سوريا أمر غير مطروح بتاتاً"

سلطت الرئاسة السورية، اليوم السبت، الضوء على موضوع إخراج إيران أو "حزب الله" من سوريا، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وقالت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية بثينة شعبان، في تصريحات لها، إن"إخراج إيران أو حزب الله من سوريا أمر غير مطروح بتاتاً".

وأضافت أن هناك معارك كبرى تخوضها الدولة السورية وروسيا وأطراف دولية لمحاولة وضع العالم على مسار صحيح.

كما اعتبرت أن كلام المبعوث الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، وشروطه لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به وسوريا لن تفرط

بسيادتها"، مؤكدةً أنه "لا أحد يقرر لدمشق كيف يجب أن تكون علاقتها بإيران وحزب الله والمقاومة الفلسطينية".

وأوضحت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية بدورها، أن "العلاقة بين دمشق وموسكو علاقة ندية وقائمة على الاحترام، فروسيا والصين تحترمان حلفاءهما"، قائلةً "لا يمكن لروسيا أن تطلب من دمشق إخراج إيران أو حزب الله من أراضيها فهذا أمر غير مطروح بتاتاً".

يشار أن وزيرا الخارجية، الروسي سيرجي لافروف، بحث مع نظيره السوري فيصل المقداد، في موسكو اليوم الخميس، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .



وقال لافروف في مؤتمر صحفي، أوردته قناة "روسيا اليوم"، "زيارتكم فرصة للنظر في الوضع في جميع المجالات، ولمعرفة كيفية تنفيذ الاتفاقات بين رئيسي روسيا وسوريا، واتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر، حتى تستمر

الاتفاقات دون أي تأخير".



ونقل لافروف مرة أخرى تعازيه إلى الجانب السوري بوفاة وليد المعلم، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية السابق قدم مساهمة شخصية كبيرة في تعزيز العلاقات، معربا عن أمله في أن تتمكن روسيا وسوريا من تحقيق مزيد من التقدم والنجاح